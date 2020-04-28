Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

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Пожары в Житомирской области продолжают ликвидировать спасатели. Их тушат уже не первую неделю, однако на территории области продолжают фиксировать новые возгорания. Это произошло и сегодня.

Сегодня новый лесной пожар вспыхнул на территории области и распространился на лесной массив Полесского природного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в Олевском районе вспыхнул около 15.00 сегодня, 28 апреля. Там произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив вблизи села Рудня-Перганская. Местами пожар переходил в верховой.

Спасателям удалось локализовать огонь с помощью авиации — они сбрасывали воду на очаг возгорания. На данный момент продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них три — самолеты АН-32П.

Как сообщалось, один день работ по тушению пожаров в Чернобыльской зоне стоит около 1,5 млн грн. Последний раз такой мощный пожар в Зоне отчуждения бушевал в 2015 году.