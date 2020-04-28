Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n137433-u-jytomyrskiy-oblasti-spalahnula-nova-pojeja-goryt-zapovidnyk.html

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Пожежі в Житомирській області продовжують ліквідовувати рятувальники. Їх гасять вже не перший тиждень, проте на території області фіксують нові загоряння. Це сталося і сьогодні.

Сьогодні нова лісова пожежа спалахнула на території області і поширилася на лісовий масив Поліського природного заповідника. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в Олевському районі спалахнула близько 15.00 сьогодні, 28 квітня. Там сталося загоряння трав’яного настилу, яке поширилося на лісовий масив поблизу села Рудня-Перганська. Місцями пожежа переходила у верхову.

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь за допомогою авіації — вони скидали воду на осередок загоряння. Наразі тривають роботи з локалізації горіння лісової підстилки, пеньків і деревини. Загалом до гасіння залучили 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них три — літаки АН-32П.

Як повідомлялося, один день робіт з гасіння пожеж в Чорнобильській зоні коштує близько 1,5 млн грн. Останній раз такі потужні пожежі в Зоні відчуження вирували в 2015 році.