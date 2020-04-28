Ліквідація пожежі в Чорнобилі. Фото: Юлія Бабич

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Пожежа в Чорнобильській зоні вже торкнулася площі в 20 тис. га. Третина знищеної вогнем території — ліси.

Один день робіт із гасіння пожеж коштує близько 1,5 млн грн. Востаннє така потужна пожежа в Зоні відчуження вирувала у 2015 році. Про це 28 квітня повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський у програмі «Турборанок» на «Громадському радіо».

За його словами, пожежею пошкоджено потенційно туристичні об'єкти, проте індустріальні об'єкти не згоріли. У майбутньому в Чорнобильській зоні хочуть встановити теплові камери, які повинні допомогти виявити пожежу на ранній стадії. Абрамовський додав, що наразі його міністерство спільно з МВС обговорюють можливість встановлення таких камер, які можуть на відстані 5 км поінформувати про початок пожежі, навіть якщо осередок буде площею метр на метр.

Крім того, влада планує звернутися до міжнародних організацій, щоб ті допомогли створити авіаційний загін у Чорнобилі для патрулювання території Зони з повітря.

Як повідомляли в ДСНС, станом на сьогодні у Зоні відчуження триває ліквідація пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв. Два основних осередки пожеж зосереджені у селах Крива Гора та Рудьки.

Нагадаємо, лісові пожежі в Чорнобильській зоні розпочалися 4 квітня. Сума завданих ними збитків попередньо оцінюється у десятки мільйонів гривень. У Зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тис. га лісів.