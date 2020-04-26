У метрополітені спростували інформацію про відкриття підземки в Києві. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n137302-u-metropoliteni-kyieva-sprostuvaly-informaciu-pro-vidkryttya-pidzemky.html

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Київський метрополітен спростував інформацію про відкриття підземки в столиці.

Поширена в ЗМІ інформація щодо дат відновлення роботи київського метро не відповідає дійсності. Про це 26 квітня повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен» на власній сторінці у Facebook.

Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, розповсюджена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності, — йдеться в повідомленні.





У метрополітені нагадали, що Кабінет міністрів України продовжив до 11 травня карантинні заходи. Зазначали, що офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua та сторінки у Facebook та Twitter. Стверджується, що в них немає каналу в Telegram.

Раніше повідомлялося, що прес-служба Київського метрополітену в Telegram повідомила, що метро у Києві відновить роботу не раніше 31 травня. Зазначалося, що метрополітен може почати працювати тільки через 30 днів після закінчення карантину.