В метрополитене опровергли информацию об открытии подземки в Киеве. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n137302-v-metropolitene-kieva-oprovergli-informaciu-ob-otkrytii-podzemki.html

Ракурс

Киевский метрополитен опроверг информацию об открытии подземки в столице.

Распространенная в СМИ информация о датах возобновления работы киевского метро не соответствует действительности. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ о возможных датах, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.



В метрополитене напомнили, что Кабинет министров Украины продлил до 11 мая карантинные мероприятия. Отмечали, что официальными страницами киевского метрополитена есть сайт metro.kyiv.ua и страницы в Facebook и Twitter. Утверждается, что у них нет канала в Telegram.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Киевского метрополитена в Telegram сообщила, что метро в Киеве возобновит работу не ранее 31 мая. Отмечалось, что метрополитен может начать работать только через 30 дней после окончания карантина.