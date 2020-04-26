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Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

В Крыму из-за коронавируса на карантин закрыли больницу: на обсервации 149 человек

26 апр 2020, 15:43
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В Крыму еще одну больницу закрыли на карантин из-за вспышки китайского коронавируса.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у лифтера, который работает в больница в Красногвардейском районе. Больной мог контактировать с большим количеством людей. Сейчас на карантине 89 медицинских работников и 60 пациентов. Об этом 26 апреля сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает «Интерфакс».

Также на обсервации находится терапевтическое отделение больницы в Алуште. Больницу закрыли после того, как коронавирус обнаружили у женщины 1925 года рождения, которая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.


Кроме того, на карантин закрыли клиническую больницу в Симферополе. Из-за заражения двух врачей на обсервации оказались 87 медработников и 28 пациентов.

Напомним, в начале апреля в Крыму вводили строжайший карантин. На четыре дня жителям оккупированного полуострова запрещали выходить из дома. Покидать дом разрешалось лишь в случае крайней необходимости.


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