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Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

У Криму через коронавірус на карантин закрили лікарню: на обсервації 149 осіб

26 кві 2020, 15:43
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У Криму ще одну лікарню закрили на карантин через спалах китайського коронавірусу.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у ліфтера, який працює у лікарня в Червоногвардійському районі. Хворий міг контактувати з великою кількістю людей. Наразі на карантині 89 медичних працівників і 60 пацієнтів. Про це 26 квітня повідомила керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, передає «Интерфакс».

Також на обсервації перебуває терапевтичне відділення лікарні в Алушті. Лікарню закрили після того, як коронавірус виявили у жінки 1925 року народження, яка підключена до апарату штучної вентиляції легень.



Крім того, на карантин закрили клінічну лікарню в Сімферополі. Через зараження двох лікарів на обсервації опинилися 87 медпрацівників та 28 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку квітня у Криму запроваджували суворий карантин. На чотири дні мешканцям окупованого півострова забороняли виходити з дому. Покидати домівку дозволялося лише у разі крайньої необхідності.


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