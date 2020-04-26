Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n137301-u-krymu-cherez-koronavirus-na-karantyn-zakryly-likarnu-na-observaciyi-149-osib.html

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У Криму ще одну лікарню закрили на карантин через спалах китайського коронавірусу.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у ліфтера, який працює у лікарня в Червоногвардійському районі. Хворий міг контактувати з великою кількістю людей. Наразі на карантині 89 медичних працівників і 60 пацієнтів. Про це 26 квітня повідомила керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, передає «Интерфакс».

Також на обсервації перебуває терапевтичне відділення лікарні в Алушті. Лікарню закрили після того, як коронавірус виявили у жінки 1925 року народження, яка підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Крім того, на карантин закрили клінічну лікарню в Сімферополі. Через зараження двох лікарів на обсервації опинилися 87 медпрацівників та 28 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку квітня у Криму запроваджували суворий карантин. На чотири дні мешканцям окупованого півострова забороняли виходити з дому. Покидати домівку дозволялося лише у разі крайньої необхідності.