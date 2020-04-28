Ликвидация пожара в Чернобыле. Фото: Юлия Бабич

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Пожар в Чернобыльской зоне уже коснулся площади в 20 тыс. га. Треть уничтоженной огнем территории — леса.

Один день работ по тушению пожаров стоит около 1,5 млн грн. Последний раз такой мощный пожар в Зоне отчуждения бушевал в 2015 году. Об этом 28 апреля сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский в программе «Турборанок» на «Общественном радио».

По его словам, пожар повредил потенциально туристические объекты, однако индустриальные объекты не сгорели. В будущем в Чернобыльской зоне хотят установить тепловые камеры, которые должны помочь обнаружить пожар на ранней стадии. Абрамовский добавил, что сейчас его министерство совместно с МВД обсуждают возможность установки таких камер, которые могут на расстоянии 5 км проинформировать о начале пожара, даже если очаг будет площадью метр на метр.

Кроме того, власть планирует обратиться к международным организациям, чтобы те помогли создать авиационный отряд в Чернобыле для патрулирования территории Зоны с воздуха.

Как сообщали в ГСЧС, по состоянию на сегодня в Зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитятковского лесничеств. Два основных очаги пожаров сосредоточены в селах Кривая Гора и Рудьки.

Напомним, лесные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. Сумма нанесенного ущерба предварительно оценивается в десятки миллионов гривен. В Зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тыс. га лесов.