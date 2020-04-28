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Ракурс
На Закарпатье зафиксировали землетрясение, фото: evmhistory.ru

Землетрясение в районе Ужгорода зафиксировали на Закарпатье (КАРТА)

28 апр 2020, 11:33
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На Закарпатье ночью в 1.07 зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7.

Источник землетрясения располагался на глубине 3 км в районе Ужгорода. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Координаты источника этого землетрясения — 48,53 ° северной широты и 22,38 ° восточной долготы.

Землетрясение такой силы могут чувствовать отдельные люди внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий, отмечают в ведомстве.

Местоположение источника землетрясения 28 апреля, карта: Главный центр специального контроля

Местоположение источника землетрясения 28 апреля, карта: Главный центр специального контроля

Стоит добавить, что еще два землетрясения — магнитудой 3,1 и 1,5 зафиксировали на Закарпатье на Пасху, 19 апреля. Первое землетрясение произошло в 08.45, второе — в 10.25. Источники этих землетрясений располагались на глубине 5 км к юго-востоку от Ужгорода.



Место расположения источников землетрясений 19 апреля, карта: Главный центр специального контроля

Напомним, во второй половине марта в результате землетрясения в столице Хорватии Загребе погиб ребенок.

Источник: Ракурс


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