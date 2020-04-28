Голодомор в Украине: Вятрович перед допросом в ГБР назвал Бужанского совковым маргиналом

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Голодомор в Украине снова поднял дискуссии в обществе из-за уголовного производства Государственного бюро расследований против экс-главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением в ходе организации международного форума до 85 годовщины геноцида украинского народа. ГБР открыло производство по заявлению нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского.

Сегодня нардеп Вятрович прибыл на допрос в Госбюро. По его словам, на 28 апреля был вызван в качестве свидетеля, но по делу о «злоупотреблении властью Владимира Вятровича». Также парламентарий рассказал, знаком ли он лично с Бужанским.

ГБР взялось за это абсурдное дело после клеветы нардепа Бужанского… Я его лично не знаю и знать не хочу. Для меня он очень далекий человек от всего украинского, человек из того круга общения, с которым я стараюсь не иметь ничего общего вообще… Ни до (заявления в ГБР — ред.), ни после, ни во время он не пытался со мной общаться и я с ним не собираюсь тоже. Он мне просто не интересен. Не интересен как политик, абсолютно маргинальный, далекий от того, чтобы менять Украину. Не интересен как человек со своими абсолютно совковым взглядами на украинское прошлое, — отметил Вятрович.

Он добавил, что намерен отвечать на вопросы следователей и предоставить всю известную информацию.

Очевидно, речь идет о злоупотреблениях при организации международного форума памяти жертв Голодомора… Там цифра была где-то около 3 млн грн — двухдневный форум, в котором приняли участие более 700 человек, в том числе и известные иностранцы. Это мероприятие было организовано во исполнение распоряжений правительства до 85 годовщины Голодомора, — рассказал Вятрович.

Напомним, в 2018 году в Киеве состоялся международный форум «Украина помнит, мир признает». Впоследствии по заявлению нардепа Бужанского ГБР открыло производство против Вятровича, который это дело назвал «абсурдной попыткой давления против людей, системно отстаивающих украинские национальные интересы».

Кроме этого, Вятрович это дело считает реакцией на его позицию по делу Минской измены главы офиса Зеленского Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы. 10 апреля нардеп подал в суд на ГБР за бездействие с требованием открыть производство по факту действий Ермака и Кучмы в Минске, но суд ее отклонил.

23 апреля суд удовлетворил аналогичную жалобу Вятровича в СБУ, обязав открыть производство и начать расследование.