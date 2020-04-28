Голодомор в Україні: В’ятрович перед допитом у ДБР назвав Бужанського совковим маргіналом

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Про Голодомор в Україні знову заговорили через кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо зловживання службовим становищем екс-глави Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича під час організації міжнародного форуму до 85 роковин геноциду українського народу. ДБР відкрило провадження за заявою нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського.

Сьогодні нардеп В’ятрович прибув на допит до Держбюро. За його словами, сьогодні його викликали як свідка, але у справі щодо «зловживання владою Володимира В’ятровича». Також парламентар розповів, чи знайомий особисто з Бужанським.

ДБР взялося за цю абсурдну справу з ініціативи наклепу нардепа Бужанського… Я його особисто не знаю і знати не хочу. Для мене це людина дуже далека від всього українського, людина з того кола спілкування, з яким я намагаюся не мати нічого спільного взагалі… Ні до (заяви у ДБР — ред.), ні після, ані під час він не намагався зі мною спілкуватися і я з ним не збираюся також. Він мені просто не цікавий. Не цікавий як політик, абсолютно маргінальний, далекий від того, щоб змінювати якось Україну. Не цікавий як людина зі своїми абсолютно совковими поглядами на українське минуле, — зазначив В’ятрович.

Він додав, що має намір відповідати на запитання слідчих і надати всю відому інформацію.

Очевидно, йдеться про зловживання під час організації міжнародного форуму пам’яті жертв Голодомору… Там цифра десь близько 3 млн грн — дводенний форум, в якому взяли участь понад 700 осіб, зокрема й відомі іноземці. Цей захід був організований на виконання розпоряджень уряду до вшанування пам’яті 85 роковин Голодомору, — розповів В’ятрович.

Нагадаємо, у 2018 році в Києві відбувся міжнародний форум «Україна пам’ятає, світ визнає" до 85-х роковин Голодомору. Згодом за заявою нардепа Бужанського ДБР відкрило провадження проти В’ятровича, який цю справу назвав «абсурдною спробою тиску проти людей, що системно відстоюють українські національні інтереси».

Окрім цього, В’ятрович цю справу вважає реакцією на його позицію у справі Мінської зради глави офісу Зеленського Андрія Єрмака і екс-президента Леоніда Кучми. 10 квітня нардеп подав в суд на ДБР за бездіяльність з вимогою відкрити провадження за фактом дій Єрмака і Кучми у Мінську, але суд її відхилив.

23 квітня суд задовольнив аналогічну скаргу В’ятровича до СБУ, зобов’язавши відкрити провадження і розпочати розслідування.