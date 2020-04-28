Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137386-u-moz-povidomyly-yak-ukrayina-moje-unyknuty-piku-epidemiyi-covid-19.html

Ракурс

Піку зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні може і не бути.

Країна може уникнути піке епідемії коронавірусу в тому разі, якщо громадяни дотримуватимуться всіх правил запровадженого карантину. Саме для цього і вводилися обмежувальні заходи. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.

Всі ці заходи, які ми проводимо, з точки зору введення карантину, я впевнений, що якщо ми будемо слідувати рекомендаціям та затвердженого плану МОЗ, ми в змозі уникнути піку, — заявив чиновник.

Степанов додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину. Міністр висловив упевненість, що ситуація наразі під контролем і Україна все ж зможе уникнути карантину.

Днями головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV заявив, що новий спалах коронавірусу може статися після великодніх свят. Заступник очільника МОЗ нагадав, що інкубаційний період коронавірусу триває до 14 діб. Він додав, що лише тиждень минув після Великодня, а на саме свято були зафіксовані порушення карантину. При цьому Ляшко упевнений, що обмежувальні заходи на свята все ж дали свій ефект.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 11 травня. В уряді заявили, що продовження карантину викликане тим, що Україна ще не подолала піку захворюваності.