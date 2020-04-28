Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137386-v-minzdrave-soobschili-kak-ukraina-mojet-izbejat-pika-epidemii-covid-19.html

Ракурс

Пика заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может и не быть.

Страна может избежать пика эпидемии коронавируса в том случае, если граждане будут придерживаться всех правил введенного карантина. Именно для этого и вводились ограничительные меры. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что, если мы будем следовать рекомендациям и утвержденному плану Минздрава, мы в состоянии избежать пика, — заявил чиновник.

Степанов добавил, что Минздрав постоянно анализирует опыт других стран и то, как они выходят с карантина. Министр выразил уверенность, что ситуация сейчас под контролем и Украина все же сможет избежать карантина.

На днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти после пасхальных праздников. Заместитель главы Минздрава напомнил, что инкубационный период коронавируса длится до 14 суток. Он добавил, что только неделя прошла после Пасхи, а именно на праздник были зафиксированы нарушения карантина. При этом Ляшко уверен, что ограничительные меры на праздники все же дали свой эффект.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 11 мая. В правительстве заявили, что продление карантина вызвано тем, что Украина еще не преодолела пика заболеваемости.