Йенс Столтенберг, фото: Kjetil Ree

https://racurs.ua/n137385-rossiya-i-kitay-rasprostranyaut-dezinformaciu-ob-epidemii-koronavirusa-gensek-nato-privel-primery.html

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Россия и Китай распространяют дезинформацию о противодействии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, представители этих стран утверждали, что члены Североатлантического альянса якобы не поддерживают друг друга в противодействии пандемии.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО заявил об этом во время вчерашней телеконференции с журналистами, сообщает «Радіо Свобода».

Столтенберг отметил, что во время недавней телеконференции министры обороны стран НАТО договорились усиливать совместную работу по борьбе с эпидемией.

Только совместными силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждение обратного — это неправильные утверждения, — убежден Генсек НАТО.

Среди других дезинформационных заявлений представителей России и КНР Столтенберг вспомнил утверждение, что страны НАТО якобы не способны защитить свое население пожилого возраста и что члены Альянса якобы ответственны за распространение коронавируса.

У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО, — отметил генсек НАТО.

Напомним, НАТО использует украинские транспортные самолеты «Руслан» для доставки из Китая медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.