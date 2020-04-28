Нормандская встреча 30 апреля: Кулеба озвучил цель переговоров глав МИД

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Нормандская встреча 30 апреля пройдет в формате видеоконференции с участием четырех министров иностранных дел — Украины, России, Германии и Франции. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что основной целью такой «виртуальной» встречи в четверг будет анализ того, что удалось выполнить с момента саммита в Париже.

Будут все четыре министра иностранных дел… Давно назрела необходимость в разговоре министров нормандского формата, ведь мы видим, что решение Парижского саммита пробуксовывают, — рассказал Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев хочет дать импульс, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине.

В Берлине нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом, — отметил Кулеба.

Министр резюмировал, что основная цель нормандской встречи 30 апреля — оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга. Кроме этого, он убежден, что в ходе переговоров необходимо попытаться установить причины, почему на других направлениях (за исключением обмена пленными — ред.) происходит стагнация.