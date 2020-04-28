Нормандська зустріч 30 квітня: Кулеба назвав мету переговорів глав МЗС

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Нормандська зустріч 30 квітня відбудеться у форматі відеоконференції за участі чотирьох міністрів закордонних справ — України, Росії, Німеччини та Франції. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що основною метою такої «віртуальної» зустрічі у четвер буде аналіз того, що вдалося виконати з моменту саміту у Парижі.

Будуть всі чотири міністри закордонних справ… Давно назріла потреба у розмові міністрів нормандського формату, адже ми бачимо, що рішення Паризького саміту пробуксовують, — розповів Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, Київ хоче надати імпульс, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні.

У Берліні потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатися шляхом до припинення війни, до деокупації українських територій і, зрештою, до припинення російської агресії загалом, — зазначив Кулеба.

Міністр резюмував, що основна мета нормандської зустрічі 30 квітня — оцінити те, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до цього четверга. Окрім цього, він переконаний, що під час переговорів необхідно спробувати встановити причини, чому на інших напрямах (окрім обміну полоненими — ред.), з інших питань — відбувається стагнація.