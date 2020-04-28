СБУ затримала диверсантів. Фото: slovoidilo.ua

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Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько Німець, причетної до низки диверсійних актів.

У 2014 році це угруповання захопило на шахті ім. Мельникова 1,2 т вибухової речовини амоніт. Згодом цю вибухівку бойовики використали для підриву чотирьох мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, двох мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині. Крім того, ще два мости терористи замінували у Лисичанську. Про це 28 квітня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що 8 вересня 2019 року силовики затримали Бергмана у районі Лисичанська і той розповів про вчинені його групою злочини, повідомив розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження. З жовтня 2019 року до квітня 2020 року співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів «групи Бергмана» й вилучили вибуховий пристрій з 2 кг у тротиловому еквіваленті, 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 гр тротилу, три міни ПМН, два постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки «Star model B», шість універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тис. бойових набоїв різного калібру.

У березні та квітні спецслужба затримала двох бойовиків з групи диверсантів. Зловмисники вже визнали свою вину, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями Національна поліція Донецької області виявила на території Донеччини дві будівлі, де зберігалися тисячі боєприпасів, зокрема озброєння, яке було викрадене з окупованого Криму у 2014 році.