Величезний арсенал зброї з Криму знайшли на Донеччині. Фото: Нацполіція

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Національна поліція Донецької області виявила на території Донеччини дві будівлі, де зберігалися тисячі боєприпасів, зокрема озброєння, яке було викрадене з окупованого Криму у 2014 році.

Дві будівлі з озброєнням виявили на території колишнього дитячого табору у Волноваському районі. Правоохоронці вилучили 367 гранат, 33 гранатомети, 118 боєприпасів до РПГ, понад 1 тис. 600 великокаліберних боєприпасів, артилерійські снаряди, міни, стрілецьку зброю і понад 14 тис. патронів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Серед вилученої зброї була снайперська гвинтівка і автомати Калашникова. Правоохоронці встановили, що один із них був викрадений з військової частини під час анексії Криму в 2014 році. Усе озброєння спрямували на експертизу.

Процес вилучення вибухонебезпечних предметів тривав близько 10 годин. На місці працювали вибухотехніки і кінологи.

Походження озброєння з цього схрону наразі встановлюється, як і коло осіб, які нею розпоряджалися. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спіймала екс-бойовика терористичної організації ДНР, який брав участь у боях проти сил АТО в районі Дебальцевого, Вуглегірська, Пісків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту.