Децентралізація в Україні: Рада розблокувала завершальний етап, фото — КиевВласть

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Ракурс

Децентралізація в Україні триватиме, оскільки Рада сьогодні розблокувала її завершальний етап. Депутати знайшли голоси відхилити постанову позафракційного депутата Антона Полякова, який мав намір скасувати завершальний етап децентралізації. За таке рішення знайшлося тільки 43 голоси.

17 квітня Поляков зареєстрував постанову № 2653-П про скасування результатів голосування, яке відбулося 16 квітня. Тоді Рада у другому читанні ухвалила законопроекту про внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 2653). Автор постанови аргументував рішення тим, що під час розгляду не були дотримані норми регламенту.

У змінах до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» Рада наділила Кабмін правом до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій на основі перспективних планів формування територіальних громад визначати адміністративні центри територіальних громад і затверджувати території територіальних громад.

Закон передбачає, що у 2020 році перші місцеві вибори у територіальних громадах будуть відбуватися одночасно з черговими місцевими виборами, які заплановані на жовтень.

У тримісячний термін з дня набрання чинності закону уряд має підготувати та подати на розгляд парламенту законопроекти про ліквідацію та утворення районів.

Поляков у своєму Telegram-каналі написав, що «багато місцевих і обласних рад, а також асоціація об'єднаних територіальних громад обурені законопроектом». Місцева влада нібито повністю втрачає можливості, про принципи децентралізації можна забути, а уряд «отримує повноваження для перекроювання областей на князівства».

Спікер Дмитро Разумков не міг підписати закон № 2653 і передати його президенту, поки на засіданні Ради депутати не розглянули постанову Полякова.