Децентралізація: Рада дозволила уряду визначати адмінцентри та території громад

https://racurs.ua/ua/n136838-rada-dozvolyla-uryadu-vyznachaty-administratyvni-centry-ta-terytoriyi-gromad.html

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Верховна Рада внесла зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні, підтримавши у другому читанні законопроект № 2653. «За» це рішення в цілому проголосувало 264 депутати.

Законопроект дає можливість Кабінету міністрів прийняти рішення щодо затвердження адміністративно-територіального устрою на рівні громад і районів, а також вводить у чинне законодавство низку термінів. Окрім цього, законопроектом пропонується, до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України, уповноважити уряд визначати адмінцентри та території тергромад, а також подавати до Верховної Ради проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.

Розширення повноважень Кабміну надасть можливість завершити процес формування територіальних громад і дозволить створити райони, які відповідають європейським вимогам і стандартам формування територіальних одиниць.

Разом з тим, Головне юридичне управління, яке розглядало проект цього закону, підготовлений до другого читання, виявила у ньому низку недоліків.