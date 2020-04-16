Децентрализация: Рада разрешила Кабмину определять админцентры и территории общин

https://racurs.ua/n136838-rada-razreshila-kabminu-opredelyat-administrativnye-centry-i-territorii-obschin.html

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Верховная Рада внесла изменения в закон о местном самоуправлении в Украине, поддержав во втором чтении законопроект № 2653. «За» это решение в целом проголосовали 264 депутата.

Законопроект дает возможность Кабинету министров принимать решения об утверждении административно-территориального устройства на уровне общин и районов, а также вводит в действующее законодательство ряд терминов. Кроме этого, законопроектом предлагается до принятия закона об административно-территориальном устрое Украины, уполномочить правительство определять админцентры и территории теробщин, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Расширение полномочий Кабмина позволит завершить процесс формирования территориальных общин и создать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.

Вместе с тем, Главное юридическое управление, которое рассматривало проект этого закона, подготовленный ко второму чтению, обнаружило ряд недостатков.