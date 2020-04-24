Коронавірус в Одесі проник у приватний будинок для літніх людей — п’ятеро хворих, фото — Збараж

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COVID-19 в Одесі проник у приватний геріатричний будинок. Тут захворіли співробітники і підопічні приватного будинку для літніх людей.

Спалах коронавірусу стався через порушення санітарно-протиепідемічного режиму, повідомляє «Думська» з посиланням на головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова.

Серед хворих — троє медиків. Перший випадок у приватному будинку для літніх людей «Символ турботи» стався 17 квітня. Після обстеження контактних осіб коронавірус виявили загалом у трьох медпрацівників і двох мешканців будинку.

Тим часом на Одещині впродовж доби підтвердили вісім випадків інфікування. Загалом в регіоні на COVID-19 захворіли 169 жителів. Наймолодшому — 9 місяців, найстаршому — 87 років. Серед захворілих десять дітей і 25 медичних працівників. Троє хворих померли від ускладнень, п’ятеро вже одужали.

Спалах, крім геріатричного будинку в Одесі, лютує в міській лікарні Подольська (29 хворих). Цей медзаклад закрили на двотижневий карантин.

Учора від COVID-19 в Одесі помер 57-річний одесит. Він лікувався у міській лікарні № 10. Два ПЛР-тестування у нього були негативними, але він помер від ускладнень COVID-19. У чоловіка, який лікувався з 30 березня, була двостороння негоспітальна пневмонія і важкі супутні захворювання (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність).

Хворий помер від гострої серцевої недостатності, набряку легенів, а через декілька годин лікарі отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

22 квітня у селі Бариш на Тернопільщині також стався спалах коронавірусу у геріатричному будинку. Тут підтвердили 21 випадок. Захворіли й восьмеро медпрацівників (медсестри й санітарки).