Коронавирус в Одессе проник в частный дом престарелых — пятеро больных, фото — Збараж

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COVID-19 в Одессе проник в частный гериатрический дом. Здесь заболели сотрудники и подопечные частного дома престарелых.

Всплеск коронавируса случился из-за нарушения санитарно-противоэпидемического режима, сообщает «Думская» со ссылкой на главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова.

Среди заболевших — трое медиков. Первый случай в частном доме престарелых «Символ заботы» произошел 17 апреля. После обследования контактных лиц коронавирус обнаружили в общем у трех медработников и двух жителей учреждения.

Между тем в Одесской области в течение суток подтвердили восемь случаев инфицирования. Всего в регионе COVID-19 заболели 169 жителей. Самому младшему из них — 9 месяцев, старшему — 87 лет. Среди заболевших десять детей и 25 медицинских работников. Трое больных умерли от осложнений, пятеро уже выздоровели.

Вспышка, кроме гериатрического дома в Одессе, свирепствует в городской больнице Подольска (29 больных). Это медучреждение закрыли на двухнедельный карантин.

Вчера от COVID-19 в Одессе умер 57-летний одессит. Он лечился в городской больнице № 10. Два ПЦР-тестирования у него были отрицательными, но он умер от осложнений COVID-19. У мужчины, который лечился с 30 марта, была двусторонняя пневмония и тяжелые сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность).

Больной умер от острой сердечной недостаточности, отека легких, а через несколько часов врачи получили положительный результат теста на COVID-19.

22 апреля в селе Барыш Тернопольской области также произошла вспышка коронавируса в гериатрическом доме. Здесь подтвердили 21 случай. Заболели и восемь медработников (медсестры и санитарки).