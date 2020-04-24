Законодательный спам: Рада разблокировала подписание изменений в регламент. Фото: Politeka

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Ракурс

Законодательный спам скоро станет невозможным. Сегодня Верховная Рада открыла путь к подписанию законопроекта № 1043 о внесении изменений в регламент, отклонив четыре проекта постановлений, которые блокировали движение документа.

Альтернативные проекты постановлений № 1043-П, № 1043-П1, № 1043-П2 и № 1043-П3, из-за которых «антиспамовые» изменения в регламент не могли передать на подпись спикеру парламента и президенту, набрали лишь 56, 61, 48 и 53 голоса нардепов соответственно.

Авторами этих проектов постановлений стали нардепы Тарас Батенко и Ирина Костанкевич от депутатской группы «За будущее», Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк от «Слуги народа» и бывший «слуга», а ныне внефракционный нардеп, Антон Поляков. Они аргументировали свои инициативы тем, что принятие закона об изменении регламента якобы грубо нарушает Конституцию, поскольку лишило народных избранников права законодательной инициативы.

Изменения в регламент ВР призваны исключить злоупотребления нардепов во время законодательных процедур. В частности, речь идет о противодействии подаче огромного количества поправок к законопроектам, чем затягивается их рассмотрение и принятие, как это было с законом о земельной реформе, а также наблюдается с проектом закона о национализированных банках (антиколомойский закон).

Закон № 1043 вводит возможность применения в Раде особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, к которым поданы более 500 предложений и поправок. Профильный комитет будет формировать сравнительную таблицу этих инициатив, куда будут вносить все поддержанные им правки, а также определенное количество отклоненных поправок, обязательного рассмотрения которых в Раде будут требовать авторы. При этом каждая депутатская группа или фракция сможет настаивать только на пяти отклоненных поправках, а внефракционные — на одной.

Такая процедура рассмотрения законопроектов требует отдельного голосования в парламенте и поддержки 226 нардепов.

Как известно, сейчас все поправки по настоянию нардепов рассматриваются на заседании ВР, даже если профильный комитет их не поддержал.

Напомним, законопроект № 1043 «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» был принят в целом на внеочередном заседании парламента 16 апреля. Потребность в таком законе возникла после поступления рекордных 16 тыс. поправок к резонансному законопроекту № 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (антиколомойский закон). Документ касается особенностей судебного обжалования решений по делам о выводе с рынка украинских банков, прежде всего «ПриватБанка». Как известно, бывший владелец «Привата», олигарх Игорь Коломойский требует многомиллиардных компенсаций за его национализацию.

В свою очередь непринятие так называемого антиколомойского закона или затягивание голосования путем подачи к нему более 16 тыс. поправок грозит срывом сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и длительным блокированием работы парламента.