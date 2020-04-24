Законодавчий спам: Рада розблокувала підписання змін до регламенту. Фото: Politeka

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Ракурс

Законодавчий спам скоро стане неможливим. Сьогодні Верховна Рада відкрила шлях до підписання законопроекту № 1043 про внесення змін до регламенту, відхиливши чотири проекти постанов, які блокували рух документа.

Альтернативні проекти постанов № 1043-П, № 1043-П1, № 1043-П2 та № 1043-П3, через які «антиспамові» зміни до регламенту не могли передати на підпис спікеру парламенту та президенту, набрали лише 56, 61, 48 та 53 голоси нардепів відповідно.

Авторами цих проектів постанов стали нардепи Тарас Батенко та Ірина Костанкевич від депутатської групи «За майбутнє", Олександр Дубінський та Ольга Василевська-Смаглюк зі «Слуги народу» і колишній «слуга», а нині позафракційний нардеп, Антон Поляков. Вони аргументували свої ініціативи тим, що ухвалення закону про зміну регламенту нібито грубо порушує Конституцію, бо позбавило народних обранців права законодавчої ініціативи.

Зміни до регламенту ВР покликані унеможливити зловживання нардепів під час законодавчих процедур. Зокрема, йдеться про протидію поданню величезної кількості поправок до законопроектів, що затягує їх розгляд і ухвалення, як це було з законом про земельну реформу, а також спостерігається з проектом закону про націоналізовані банки (антиколомойський закон).

Закон № 1043 запроваджує можливість застосування в Раді особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, до яких подано понад 500 пропозицій і правок. Профільний комітет формуватиме порівняльну таблицю цих ініціатив, до якої вноситимуть усі підтримані ним правки, а також певну кількість відхилених правок, обов’язкового розгляду яких у Раді вимагатимуть автори. При цьому кожна депутатська група чи фракція зможе наполягати лише на п’яти відхилених поправках, а позафракційні — лише на одній.

Така процедура розгляду законопроектів потребує окремого голосування в парламенті й підтримки 226 нардепів.

Як відомо, наразі всі поправки за наполяганням нардепів розглядаються на засіданні ВР, навіть якщо профільний комітет їх не підтримав.

Нагадаємо, законопроект № 1043 «Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» був ухвалений у цілому на позачерговому засіданні парламенту 16 квітня. Потреба в такому законі виникла після надходження рекордних 16 тис. поправок до резонансного законопроекту № 2571-д про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (антиколомойський закон). Документ стосується особливостей судового оскарження рішень у справах про виведення з ринку українських банків, передусім «ПриватБанку». Як відомо, колишній власник «Привату», олігарх Ігор Коломойський вимагає багатомільярдних компенсацій через його націоналізацію.

У свою чергу неухвалення так званого антиколомойського закону або затягування голосування шляхом подання до нього понад 16 тис. поправок загрожує зривом співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та тривалим блокуванням роботи парламенту.