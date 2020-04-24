Децентрализация в Украине: Рада разблокировала завершающий этап, фото — КиевВласть

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Децентрализация в Украине будет продолжаться, поскольку Рада сегодня разблокировала ее завершающий этап. Депутаты нашли голоса отклонить постановление внефракционного депутата Антона Полякова, который намеревался отменить завершающий этап децентрализации.

За такое решение нашлось только 43 голоса.

17 апреля Поляков зарегистрировал постановление № 2653-П об отмене результатов голосования, которое состоялось 16 апреля. Тогда Рада во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№ 2653). Автор постановления аргументировал решение тем, что при рассмотрении не были соблюдены нормы регламента.

В изменениях к закону «О местном самоуправлении в Украине» Рада наделила Кабмин правом до момента принятия закона об административно-территориальном устройстве на основе перспективных планов формирования территориальных общин определять административные центры территориальных общин и утверждать их территории.

Закон предусматривает, что в 2020 году первые местные выборы в территориальных общинах будут проходить одновременно с очередными местными выборами, которые запланированы на октябрь.

В трехмесячный срок со дня вступления в силу закона правительство должно подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроекты о ликвидации и образовании районов.

Поляков в своем Telegram-канале написал, что «многие местные и областные советы, а также ассоциация объединенных территориальных общин возмущены законопроектом». Местные власти якобы «полностью теряют возможности», «о принципах децентрализации можно забыть», а «правительство получает полномочия для перекройки областей на княжества».

Спикер Дмитрий Разумков не мог подписать закон № 2653 и передать его президенту, пока на заседании Рады депутаты не рассмотрели постановление Полякова.