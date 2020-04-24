Огромный арсенал оружия из Крыма нашли в Донецкой области. Фото: Нацполиция

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Национальная полиция Донецкой области обнаружила на территории Донбасса два здания, где хранились тысячи боеприпасов, в том числе вооружение, которое было похищено из оккупированного Крыма в 2014 году.

Два здания с вооружением обнаружили на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе. Правоохранители изъяли 367 гранат, 33 гранатомета, 118 боеприпасов к РПГ, более 1 тыс. 600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 тыс. патронов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Среди изъятого оружия была снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Правоохранители установили, что один из них был похищен из воинской части во время аннексии Крыма в 2014 году. Все вооружение направили на экспертизу.

Процесс извлечения взрывоопасных предметов длился около 10 часов. На месте работали взрывотехники и кинологи.

Происхождение вооружение из этот схрона устанавливается, как и круг лиц, которые им распоряжались. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины поймала экс-боевика террористической организации ДНР, который участвовал в боях против сил АТО в районе Дебальцево, Углегорска, Песков, Спартака, Логвинова и Донецкого аэропорта.