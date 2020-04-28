НБУ роз'яснив нові правила грошових переказів. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Нові правила грошових переказів почали діяти в Україні сьогодні, 28 квітня. Введення обмежень пов’язане з набуттям чинності нового закону про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Даний закон змінює систему ідентифікації клієнтів банків і небанківських фінансових установ.

Новий закон не зачепить більшість платежів, повідомляє прес-служба Національного банку України.

У НБУ уточнили, що грошові перекази між громадянами з використанням банківських карт будуть проводитися у звичайному режимі. Також не вводиться обмежень для безготівкових платежів, їх не потрібно буде дробити по 5 тис. грн. Усі клієнти вже надали банкам свої персональні дані і не потребують додаткової ідентифікації.

Переказ готівки на іншу карту в сумі понад 5 тис. грн можна проводити в банку з наданням паспорта. Також дану операцію можна провести за допомогою терміналу, якщо він обладнаний системою ідентифікації клієнта.

Немає ніяких обмежень для оплати комунальних платежів, податків і обов’язкових державних платежів, товарів і послуг, а також поповнення кредитних карт до 30 тис. грн.

Банки також не потребуватимуть підчас ідентифікації клієнта підтвердження походження коштів.

А ось високоризикових клієнтів (політиків і бізнесменів), які можуть проводити операції на великі суми, перевірятимуть ретельніше.

Раніше банки в обов’язковому порядку повідомляли про всі операції від 150 тис. грн за 17 ознаками. Новий закон збільшує граничний поріг суми до 400 тис. грн і зменшує список ознак операцій до чотирьох. Тепер звітувати необхідно про операції з готівкою, про перекази грошових коштів за кордон, про фінансові операції політиків, а також про операції клієнтів із держав, які працюють у сірій зоні.

Як раніше писав «Ракурс», НБУ вирішив знизити облікову ставку з 10% до 8% річних. Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам.