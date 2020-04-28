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Ракурс
НБУ разъяснил новые правила денежных переводов. Фото: РБК-Украина

Сегодня вступают в силу новые правила денежных переводов: НБУ дал разъяснения

28 апр 2020, 10:22
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Денежные переводы по новым правилам начали действовать в Украине сегодня, 28 апреля. Введение ограничений связано со вступлением в силу нового закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Данный закон меняет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

Новый закон не затронет большинство платежей, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ уточнили, что денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут производиться в обычном режиме. Также не вводится ограничений для безналичных платежей, их не нужно будет дробить по 5 тыс. грн. Все клиенты уже предоставили в банках свои персональные данные и не требуют дополнительной идентификации.

Перевод наличных на другую карту в сумме более 5 тыс. грн можно проводить в банке с предоставлением паспорта. Также данную операцию можно провести с помощью терминала, если он оборудован системой идентификации клиента.

Нет никаких ограничений для оплаты коммунальных платежей, налогов и обязательных государственных платежей, товаров и услуг, а также пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.

Банки также не будут требовать при идентификации клиента подтверждение происхождения денежных средств.

А вот высокорисковых клиентов (политиков и бизнесменов), которые могут проводить операции на большие суммы, будут проверять более тщательно.



Раньше банки в обязательном порядке сообщали обо всех операциях от 150 тыс. грн по 17 признакам. Новый закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций до четырех. Теперь отчитываться необходимо об операциях с наличными, о переводах денежных средств за границу, о денежных операциях политиков, а также об операциях клиентов из государств, которые работают в серой зоне.

Как ранее писал «Ракурс», НБУ решил снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых. Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам.

Источник: Ракурс


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