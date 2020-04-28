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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: за сутки количество инфицированных возросло более чем на 400 человек (ИНФОГРАФИКА)

28 апр 2020, 09:58
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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Украине продолжается.

Число подтвержденных случаев инфицирования за сутки возросло на 401 и достигло 9 тыс. 410 (из них 639 — дети, 1 тыс. 843 — медработники). Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди новых случаев коронавируса — 25 детей и 94 медработника.

За сутки госпитализировали 147 человек.

За последние сутки зафиксированы 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. То есть, это были люди из группы риска, — отметил Степанов.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Украине достигло 239 человек.

Выздоровели за сутки 128 пациентов. За все время эпидемии уже выздоровели 992 людей.

За сутки совершены 5,2 тыс. исследований методом ПЦР. Всего в Украине методом ПЦР уже исследованы 98 тыс. 719 образцов.



Эпидемия коронавируса в Украине, инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Напомним, из-за коронавируса Япония запретила въезд гражданам Украины и еще ряда стран.

Источник: Ракурс


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