Коронавирус в армии. Фото: 5 канал

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 уже обнаружили у 53 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки в армии зарегистрировали девять новых случаев заболевания. Шесть случаев инфицирования обнаружили в Харьковской области, два в Тернопольской области и один во Львовской области. У зараженных симптомы заболевания отсутствуют. Об этом 28 апреля сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего за период пандемии выздоровели 18 человек, а два умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 367 человек. У 149 человек в ближайшие три дня истекает срок изоляции.

Специалисты отмечают, что чаще всего военные заражаются коронавирусом тогда, когда общаются с родными и друзьями, с которым и не проживают вместе или не контактируют ежедневно.

Напомним, 26 апреля в Украине было подтверждено шесть новых случаев инфицирования коронавирусом среди украинских военнослужащих. Сообщалось, что два военнослужащих находятся на лечении в медучреждениях, четверо — проходят амбулаторное лечение дома под наблюдением врачей.