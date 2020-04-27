Защитные костюмы для врачей: Минздрав рассказал, как их нередко заменяют формой для маляров

https://racurs.ua/n137329-stepanov-vozlojil-vinu-na-regiony-zakupavshie-formy-malyarov-vmesto-zaschitnyh-kostumov-dlya.html

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Министерство здравоохранения начинает проверку закупок защитных костюмов для медперсонала. По словам главы Минздрава Максима Степанова, в некоторых регионах вместо средств индивидуальной защиты власти закупали для врачей костюмы маляров.

Мы начинаем определенную проверку, что именно закупалось и какого качества. Министерство здравоохранения еще на прошлой неделе разослало соответствующие запросы в государственные администрации, чтобы нам сообщили в разрезе регионов, что закупалось, куда это поставлялось и каким стандартам все это соответствовало, — сказал Степанов на брифинге в понедельник, 27 апреля.

По его словам, сейчас наблюдаются нередкие случаи, когда вместо средств индивидуальной защиты или костюмов биологической защиты «очень спокойно закупаются, например, костюмы маляров».

И считают, что это правильно. Последствия вы слышите от меня каждое утро, когда я сообщаю, какое количество медицинских работников заболело, — резюмировал глава Минздрава.

Он также заверил, что проверка закупок будет «очень тщательной».

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 28 случаев у детей и 73 — у медицинских работников. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерло 11 человек.