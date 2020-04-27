Коронавирус в Украине

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Коронавирус в Украине диагностирован у 9 тыс. 9 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 392 человек.

Среди больных 614 детей и 1 тыс. 749 — медицинские работники. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

На амбулаторном лечении находятся 6 тыс. 176 пациентов, из них 490 детей и 1 тыс. 455 медработников. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 110 человек, в том числе один ребенок и семь медиков.

За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев. Общее количество умерших от коронавируса в Украине — 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Также за последние сутки выздоровели 24 пациента. Всего в Украине излечились от коронавируса 864 человека, из них 169 медиков.

За весь период эпидемии в Украине проведено более 93 тыс. ПЦР-тестирований на коронавирус. По состоянию на утро 27 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас в Украине такая ситуация с распространением коронавируса:

Винницкая область — 398 случаев (64 выздоровели);

Волынская область — 254 случая (49 выздоровели);

Днепропетровская область — 319 случаев (13 выздоровели);

Донецкая область — 52 случая (10 выздоровели);

Житомирская область — 351 случай (10 выздоровели);

Закарпатская область — 375 случаев (30 выздоровели);

Запорожская область — 204 случая (39 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 761 случай (66 выздоровели);

г. Киев — 1 тыс. 220 случаев (60 выздоровели);

Киевская область — 570 случаев (57 выздоровели);

Кировоградская область — 337 случаев (54 выздоровели);

Львовская область — 358 случаев (57 выздоровели);

Луганская область — 29 случаев (трое выздоровели);

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 240 случаев (9 выздоровели);

Полтавская область — 173 случая (14 выздоровели);

Ровенская область — 522 случая (46 выздоровели);

Сумская область — 95 случаев (48 выздоровели);

Тернопольская область — 612 случаев (70 выздоровели);

Харьковская область — 196 случаев (15 выздоровели);

Херсонская область — 88 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая область — 72 случая (16 выздоровели);

Черкасская область — 267 случаев (55 выздоровели);

Черновицкая область — 1 тыс. 375 случаев (60 выздоровели);

Черниговская область — 35 случаев (четверо выздоровели).

Напомним, в городе Мариуполь произошла вспышка коронавируса. Накануне в области обнаружили 22 случая заражения, среди больных — 19 медиков областной больницы интенсивного лечения.