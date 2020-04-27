Беларусь обогнала Украину по количеству больных COVID-19. Фото: КП

https://racurs.ua/n137317-belarus-obognala-ukrainu-po-kolichestvu-bolnyh-koronavirusom.html

Ракурс

Беларусь обогнала Украину по количеству больных коронавирусом. На сегодняшний день в стране подтверждены 10 тыс. 463 случая заражения. Как известно, по состоянию на 27 апреля в Украине подтверждены 9 тыс. 9 случаев заражения.

За все время в Беларуси от коронавируса излечились почти 1,7 тыс. человек, зарегистрированы 72 смерти, пишет Белта.

Эксперты полагают, что резкое увеличение случаев заражения в Беларуси связано с игнорированием властью опасности эпидемии. Кроме того, на Пасху в стране не вводилось никаких ограничений, что усугубило ситуацию.

Похоже, что методы лечения вируса, которые предлагает использовать президент Беларуси Александр Лукашенко, оказались не очень эффективными. Как известно, Лукашенко считает, что лучшим лекарством от коронавируса являются поле, трактор, баня и спорт.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Беларуси проведено более 147,5 тыс. тестов на коронавирус.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко считает, что эпидемия коронавируса станет хорошим уроком для наркоманов и курильщиков. Президент Беларуси полагает, что человек с хорошим иммунитетом легко справится с инфекцией.