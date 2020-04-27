Курс валют. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137316-kurs-valut-na-27-aprelya-dollar-i-evro-vyrosli-v-cene-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27,14 грн/долл., что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также поднялся в цене. 27 апреля один евро стоит 29 грн и 33 коп. Это на 20 копеек дороже, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 27 апреля:

1 фунт стерлингов — 33,51 грн;

1 долл. США — 27,14 грн;

1 швейцарский франк — 27,86 грн;

10 йен — 2,52 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн;

1 евро — 29,33 грн.

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Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать и доллара по 30 грн. У Нацбанка еще есть инструменты для сдерживания курса, однако все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

Эксперты также советуют на этой неделе приобретать валюту как средство накопления, а не сдавать.

Как сообщалось, Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в этом году упадет на 3,5%. Причиной этого станет замедление украинской экономики из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Также Всемирный банк прогнозирует, что инфляция в Украине в этом году вырастет до 8,9%, дефицит госбюджета достигнет показателя в 4,9% от ВВП.