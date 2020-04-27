Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n137315-v-mire-pochti-3-mln-bolnyh-koronavirusom-v-britanii-sobirautsya-smyagchit-karantin-karta.html

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Эпидемия коронавируса продолжается, количество инфицированных во всем мире растет с каждым днем. По состоянию на утро 27 апреля в мире подтверждены более 2 млн 971 тыс. случаев заболевания.

Больше всего зараженных сейчас в США — более 965 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания — там уже более 226 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 197 тыс. больных. Во Франции и Германии — 162 и 157 тыс. заражений соответственно, в Великобритании — 154 тыс. 37, в Турции — 110 тыс. 130, в Иране — 90 тыс. 481, в Китае — 83 тыс.

В соседней России зафиксировали почти 81 тыс. случаев. Из них 747 человек умерли и 6 тыс. 767 — выздоровели. В Польше коронавирус подтвердили у более 11 тыс. человек. Там умерли 535 человека и выздоровели более 2 тыс. инфицированных.

Коронавирус стал причиной смерти более 206 тыс. человек, 862 тыс. инфицированных выздоровели.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Сообщается, что на текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит об отмене нескольких ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. В то же время в стране могут начать программу массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

По состоянию на 26 апреля 163 украинца лечатся от COVID-19 за границей, больше всего — в Италии. Выздоровели за границей 44 гражданина Украины.