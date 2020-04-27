Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n137315-u-sviti-mayje-3-mln-hvoryh-na-koronavirus-u-brytaniyi-zbyrautsya-pom-yakshyty-karantyn-karta.html

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Епідемія коронавірусу триває, кількість інфікованих в усьому світі зростає з кожним днем. Станом на ранок 27 квітня у світі підтверджено понад 2 млн 971 тис. випадків захворювання.

Найбільше заражених зараз у США — понад 965 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія — там вже понад 226 тис. заражених. Італія на третьому місці — 197 тис. хворих. У Франції та Німеччині — 162 і 157 тис. заражень відповідно, у Великій Британії — 154 тис. 37, у Туреччині — 110 тис. 130, в Ірані — 90 тис. 481, у Китаї — 83 тис.

У сусідній Росії зафіксували майже 81 тис. випадків. З них 747 осіб померли і 6 тис. 767 — одужали. У Польщі коронавірус підтвердили у понад 11 тис. осіб. Там померли 535 людини і одужали понад 2 тис. Інфікованих.

Коронавірус став причиною смерті понад 206 тис. осіб, 862 тис. інфікованих одужали.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Повідомляється, що на поточному тижні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить про скасування декількох обмежень, які були введені через епідемію коронавірусу. Водночас у країні можуть почати програму масового тестування і діагностики, щоб знизити темпи поширення коронавірусу.

Станом на 26 квітня 163 українця лікуються від COVID-19 за кордоном, найбільше — в Італії. Одужали за кордоном 44 громадянина України.