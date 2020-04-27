Гугл дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n137314-novyy-dudl-gugl-zaklykaie-korystuvachiv-zalyshatysya-vdoma-i-graty-v-igry-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) представив новий дудл (doodle), який присвячений боротьбі з коронавірусом. Користувачів закликають залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Для цього компанія запустила серію нових дудлів, яка називається «Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років». Деякі дудли компанії не тільки анімовані, але і зроблені у вигляді гри. Йдеться саме про них. Тепер кожного дня на стартовій сторінці пошукового гіганта буде з’являтися один зі старих дудлів із грою.

27 квітня Гугл згадав про дудл 2017 року, який був присвячений 50-річчю програмування для дітей. Його випустили 4 грудня 2017 року. Якщо на нього натиснути, з’являється гра, у якій потрібно збирати морквини.

У компанії не зазначити, як довго такі дудли будуть з’являтися на стартовій сторінці пошуковика. Зазначається, що згадати про старі ігри вирішили у зв’язку з тим, що через карантин люди продовжують багато часу проводити вдома і не знають, чим себе зайняти.

Нагадаємо, раніше в компанії випустили новий дудл, який закликає всіх користувачів залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.