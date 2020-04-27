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Гугл дудл. Фото: Гугл

Новый дудл Гугл призывает пользователей оставаться дома и играть в игры (ФОТО)

27 апр 2020, 08:05
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Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который посвящен борьбе с коронавирусам. Пользователей призывают оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Для этого компания запустила серию новых дудлов, которая называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудлами прошлых лет». Некоторые дудлы компании не только анимированные, но и сделаны в виде игры. Именно о них идет речь. Теперь каждый день на стартовой странице поисковика будет появляться один из старых дудлов с игрой.

27 апреля Гугл вспомнил о дудле 2017 года, который был посвящен 50-летию программирования для детей. Его выпустили 4 декабря 2017 года. Если на него нажать, появляется игра, в которой нужно собирать морковки.

Гугл дудл. Фото: Гугл


В компании не уточнили, как долго такие дудлы будут появляться на стартовой странице поисковика. Отмечается, что вспомнить о старых играх решили в связи с тем, что из-за карантина люди продолжают много времени проводить дома и не знают, чем себя занять.

Напомним, ранее в компании выпустили новый дудл, который призывает всех пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.


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