Гугл дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n137314-novyy-dudl-gugl-prizyvaet-polzovateley-ostavatsya-doma-i-igrat-v-igry-foto.html

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Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который посвящен борьбе с коронавирусам. Пользователей призывают оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Для этого компания запустила серию новых дудлов, которая называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудлами прошлых лет». Некоторые дудлы компании не только анимированные, но и сделаны в виде игры. Именно о них идет речь. Теперь каждый день на стартовой странице поисковика будет появляться один из старых дудлов с игрой.

27 апреля Гугл вспомнил о дудле 2017 года, который был посвящен 50-летию программирования для детей. Его выпустили 4 декабря 2017 года. Если на него нажать, появляется игра, в которой нужно собирать морковки.

В компании не уточнили, как долго такие дудлы будут появляться на стартовой странице поисковика. Отмечается, что вспомнить о старых играх решили в связи с тем, что из-за карантина люди продолжают много времени проводить дома и не знают, чем себя занять.

Напомним, ранее в компании выпустили новый дудл, который призывает всех пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.