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Курс валют. Фото: Pexels

Курс валют на 27 квітня: долар і євро зросли у ціні (ІНФОГРАФІКА)

27 кві 2020, 08:57
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Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27,14 грн/дол., що на 13 копійок дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також подорожчав. 27 квітня один євро коштує 29 грн і 33 коп. Це на 20 копійок дорожче, ніж учора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 квітня:

  • 1 фунт стерлінгів — 33,51 грн;
  • 1 дол. США — 27,14 грн;
  • 1 швейцарський франк — 27,86 грн;
  • 10 йен — 2,52 грн;
  • 10 російських рублів — 3,64 грн;
  • 1 євро — 29,33 грн.

Курс валют. Інфографіка: Нацбанк

Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, проте не варто чекати і долара по 30 грн. У Нацбанку ще є інструменти для стримування курсу, проте все залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом і фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.



Експерти також радять на цьому тижні купувати валюту, а не здавати.

Як повідомлялося, Світовий банк очікує, що ВВП України в цьому році впаде на 3,5%. Причиною цього стане уповільнення української економіки через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Також Світовий банк прогнозує, що інфляція в Україні цього року виросте до 8,9%, дефіцит держбюджету досягне показника у 4,9% від ВВП.


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