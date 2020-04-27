Білорусь обігнала Україну за кількістю хворих на COVID-19. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n137317-bilorus-obignala-ukrayinu-za-kilkistu-hvoryh-na-koronavirus.html

Ракурс

Білорусь обігнала Україну за кількістю хворих на коронавірус. На сьогоднішній день у країні підтверджено 10 тис. 463 випадки зараження. Як відомо, станом на 27 квітня в Україні підтверджено 9 тис. 9 випадків зараження.

За увесь час у Білорусі від коронавірусу вилікувалися майже 1,7 тис. осіб, зареєстровано 72 смерті, пише Белта.

Експерти вважають, що різке збільшення випадків зараження у Білорусі пов’язано з ігноруванням владою небезпеки епідемії. Крім того, на Великдень у країні не вводилося ніяких обмежень, що погіршило ситуацію.

Схоже, що методи лікування вірусу, які пропонує використовувати президент Білорусі Олександр Лукашенко, виявилися не дуже ефективними. Як відомо, Лукашенко вважає, що найкращими ліками від коронавірусу є поле, трактор, лазня і спорт.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день у Білорусі проведено понад 147,5 тис. тестів на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко вважає, що епідемія коронавірусу стане хорошим уроком для наркоманів і курців. Президент Білорусі вважає, що людина з хорошим імунітетом легко впорається з інфекцією.