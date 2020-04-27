Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137318-v-ukrayini-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-perevalyla-za-9-tys-infikovani-mayje-2-tys-medykiv.html

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Коронавірус в Україні діагностований у 9 тис. 9 осіб. За останню добу COVID-19 виявили ще у 392 осіб.

Серед хворих 614 дітей та 1 тис. 749 — медичні працівники. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

На амбулаторному лікуванні перебувають 6 тис. 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 тис. 455 медпрацівників. До апарату штучної вентиляції легенів підключені 110 людей, зокрема одна дитина та семеро медиків.

За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків. Загальна кількість померлих від коронавірусу в Україні — 220 людей, з них 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Також за останню добу одужали 24 пацієнти. Загалом в Україні вилікувалися від коронавірусу 864 особи, з них 169 медиків.

За весь період епідемії в Україні проведено понад 93 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Наразі в Україні така ситуація з розповсюдженням коронавірусу:

Вінницька область — 398 випадків (64 одужали);

Волинська область — 254 випадки (49 одужали);

Дніпропетровська область — 319 випадків (13 одужали);

Донецька область — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська область — 351 випадок (10 одужали);

Закарпатська область — 375 випадків (30 одужали);

Запорізька область — 204 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська область — 761 випадок (66 одужали);

м. Київ — 1 тис. 220 випадків (60 одужали);

Київська область — 570 випадків (57 одужали);

Кіровоградська область — 337 випадків (54 одужали);

Львівська область — 358 випадків (57 одужали);

Луганська область — 29 випадків (троє одужали);

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 240 випадків (9 одужали);

Полтавська область — 173 випадки (14 одужали);

Рівненська область — 522 випадки (46 одужали);

Сумська область — 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська область — 612 випадків (70 одужали);

Харківська область — 196 випадків (15 одужали);

Херсонська область — 88 випадків (15 одужали);

Хмельницька область — 72 випадки (16 одужали);

Черкаська область — 267 випадків (55 одужали);

Чернівецька область — 1375 випадків (60 одужали);

Чернігівська область — 35 випадків (четверо одужали).

Нагадаємо, у місті Маріуполь стався спалах коронавірусу. Напередодні в області виявили 22 випадки заражень, серед хворих — 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування.