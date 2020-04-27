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Последствия вандализма, фото: «Суспільне»

В Ровно памятник танкистам осквернили надписью в поддержку сепаратистов (ФОТО)

27 апр 2020, 11:19
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В Ровно на памятнике советским танкистам Павлу Абрамову и Александру Голикову вандалы оставили сделанную красной краской надпись «Слава ДНР».

Полиция работает на месте инцидента. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Памятный знак танкистам в Ровно расположен на улице Островского в районе музыкальной школы и городского дворца детей и молодежи. Он граничит с оградой частного домовладения.

Абрамов и Голиков в 1944 году посмертно были награждены орденами Отечественной войны II степени.

Погибли они в Ровно в конце июня 1941 года. Считается, что они на танке Т-26 целый день самостоятельно вели неравный бой с силами противника в оккупированном городе. На месте их гибели установлен этот памятный знак.

Последствия вандализма, фото: «Суспільне»

Последствия вандализма, фото: «Суспільне»


Последствия вандализма, фото: «Суспільне»

Напомним, осенью 2017 года на Днепропетровщине вандалы осквернили памятник погибшим бойцам АТО. Также они оставили надписи «Смерть укропам!» и «Слава ДНР!».


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