Наслідки вандалізму, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n137328-u-rivnomu-pam-yatnyk-tankistam-spaplujyly-napysom-na-pidtrymku-separatystiv-foto.html

Ракурс

У Рівному на пам’ятнику радянським танкістам Павлу Абрамову та Олександру Голікову вандали залишили зроблений червоною фарбою напис «Слава ДНР».

Поліція працює на місці інциденту. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Пам’ятний знак танкістам у Рівному розташований на вулиці Островського в районі музичної школи та міського палацу дітей та молоді. Він дотичний до огорожі приватного обійстя.

Абрамов та Голіков у 1944 році посмертно були нагороджені орденами Вітчизняної війни II ступеня.

Загинули вони в Рівному наприкінці червня 1941 року. Вважається, що вони на танку Т-26 цілий день самостійно вели нерівний бій з силами супротивника в окупованому місті. На місці їхньої загибелі встановлено цей пам’ятний знак.

Нагадаємо, восени 2017 року на Дніпропетровщині вандали спаплюжили пам’ятник загиблим бійцям АТО. Також вони залишили написи «Смерть укропам!» та «Слава ДНР!».