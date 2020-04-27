У Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу — владаhttps://racurs.ua/ua/n137327-u-noviy-zelandiyi-vdalosya-zupynyty-poshyrennya-koronavirusu-vlada.htmlРакурс
У Новій Зеландії вдалося зупинити масове поширення коронавірусу і вже сьогодні ввечері в країні будуть зняті деякі обмеження, які діяли протягом чотирьох тижнів.
Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, пише The Guardian.
Ардерн повідомила, що Новій Зеландії вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку коронавірусної епідемії, але боротьба з інфекцією на цьому не закінчиться.
За словами чиновниці, медикам вдалося зупинити безконтрольне поширення інфекції, тому сьогодні о 23.59 в країні послаблять обмеження. На протязі чотирьох тижнів у Новій Зеландії були закриті підприємства і школи. На вулиці дозволялося виходити лише для походів до супермаркету та для коротких прогулянок.
Ардерн закликала усіх громадян країни продовжувати дотримуватися дистанції і не контактувати з іншими.
В країні відкриються ресторани і школи, але деякі обмеження все ж збережуться. Школи відкриються у середу для дітей віком до десяти років, які не можуть навчатися вдома або батьки яких виходять на роботу.
Робота буде відновлена на тих підприємствах, керівництво яких забезпечить необхідні запобіжні заходи. На думку прем'єр-міністра, на роботу вийдуть близько 1 млн новозеландців.
Ардерн додала, що в Новій Зеландії запускають економіку, але це не означає, що карантин повністю знятий, тому громадянам необхідно дотримуватися правил безпеки.
На сьогоднішній день у Новій Зеландії зафіксовано 1 тис. 469 випадків зараження коронавірусом, 19 осіб у результаті хвороби померли.
Як раніше писав «Ракурс», китайська влада оголосила про перемогу над коронавірусом у провінції Хубей і місті Ухань. Останні 12 пацієнтів були виписані з лікарні у неділю.