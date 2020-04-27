У Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу. Фото: Росбалт

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Ракурс

У Новій Зеландії вдалося зупинити масове поширення коронавірусу і вже сьогодні ввечері в країні будуть зняті деякі обмеження, які діяли протягом чотирьох тижнів.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, пише The Guardian.

Ардерн повідомила, що Новій Зеландії вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку коронавірусної епідемії, але боротьба з інфекцією на цьому не закінчиться.

За словами чиновниці, медикам вдалося зупинити безконтрольне поширення інфекції, тому сьогодні о 23.59 в країні послаблять обмеження. На протязі чотирьох тижнів у Новій Зеландії були закриті підприємства і школи. На вулиці дозволялося виходити лише для походів до супермаркету та для коротких прогулянок.

Ардерн закликала усіх громадян країни продовжувати дотримуватися дистанції і не контактувати з іншими.

В країні відкриються ресторани і школи, але деякі обмеження все ж збережуться. Школи відкриються у середу для дітей віком до десяти років, які не можуть навчатися вдома або батьки яких виходять на роботу.

Робота буде відновлена ​​на тих підприємствах, керівництво яких забезпечить необхідні запобіжні заходи. На думку прем'єр-міністра, на роботу вийдуть близько 1 млн новозеландців.

Ардерн додала, що в Новій Зеландії запускають економіку, але це не означає, що карантин повністю знятий, тому громадянам необхідно дотримуватися правил безпеки.

На сьогоднішній день у Новій Зеландії зафіксовано 1 тис. 469 випадків зараження коронавірусом, 19 осіб у результаті хвороби померли.

Як раніше писав «Ракурс», китайська влада оголосила про перемогу над коронавірусом у провінції Хубей і місті Ухань. Останні 12 пацієнтів були виписані з лікарні у неділю.