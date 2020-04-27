В Ухані вдалося повністю ліквідувати епідемію коронавірусу. Фото: Сіньхуа

https://racurs.ua/ua/n137322-v-uhani-vdalosya-povnistu-likviduvaty-epidemiu-koronavirusu.html

Ракурс

У Китаї у місті Ухань та провінції Хубей не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом. Останні 12 пацієнтів були виписані з лікарні цієї неділі. Також не зареєстровано і жодного летального випадку за останні дні.

У Національній комісії охорони здоров’я КНР вважають, що відсутність нових випадків зараження свідчить про те, що в Хубеї повністю ліквідовано осередок коронавірусу.

Але це зовсім не означає, що медикам можна розслабитися. Органи охорони здоров’я Уханя проводитимуть усі заходи щодо недопущення відновлення епідемії. Буде посилено контроль щодо недопущення можливих завезених випадків зараження коронавірусом.

Медичні установи в Ухані повернуться до свого звичайного робочого графіку.

Як відомо, саме в Ухані були зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом. За інформацією китайської влади, коронавірус поширився з місцевого рибного ринку, проте є й інша версія початку епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», видання Fox News повідомляло, що «нульовим пацієнтом», що заразилися коронавірусом, був один із співробітників лабораторії Уханьського інституту вірусології. За інформацією видання, у лабораторії проводилися небезпечні експерименти з коронавірусом на кажанах.