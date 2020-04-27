В Ухане удалось полностью ликвидировать эпидемию коронавируса. Фото: Синьхуа

https://racurs.ua/n137322-v-uhane-udalos-polnostu-likvidirovat-epidemiu-koronavirusa.html

Ракурс

В Китае в городе Ухань и провинции Хубей не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Последние 12 пациентов были выписаны из больницы в это воскресенье. Не зарегистрирован в последние дни и ни один летальный случай.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР считают, что отсутствие новых случаев заражения свидетельствует о том, что в Хубее полностью ликвидирован очаг коронавируса.

Но это вовсе не означает, что медикам можно расслабиться. Органы здравоохранения Уханя будут проводить все мероприятия по недопущению возобновления эпидемии. Будет усилен контроль по недопущению возможных завозных случаев заражения коронавирусом.

Медицинские учреждения в Ухане вернутся к своему обычному рабочему графику.

Как известно, именно в Ухане были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. По информации китайских властей, коронавирус распространился с местного рыбного рынка, однако есть и другая версия начала эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», издание Fox News сообщало, что «нулевым пациентом», заразившимся коронавирусом, был один из сотрудников лаборатории Уханьского института вирусологии. По информации издания, в лаборатории проводились опасные эксперименты с коронавирусом на летучих мышах.