В Украине будут делать 8-10 тыс. тестов на коронавирус ежесуточно

https://racurs.ua/n137321-ukraina-zakupila-450-tys-otechestvennyh-pcr-testov-proveryat-na-covid-19-budut-8-10-tys.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 9 тыс. человек, а за весь период эпидемии было проведено около 90 тыс. ПЦР-тестирований. Сейчас в Украине делают около 6 тыс. тестов на коронавирус в сутки, однако эту цифру хотят значительно увеличить.

Планируется, что в ближайшее время в Украине начнут делать 8−10 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 27 апреля.

Задача, которая стоит на сегодня: в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8−10 тыс., и дальше продолжать это увеличение. Для этого мы усиливаем мощности наших лабораторий, усиливаем их лаборантами, которых мы обучаем, для того, чтобы увеличивать это количество тестирований, — отметил он.



Степанов добавил, что Украина начала закупать отечественные ПЦР-системы. Уже получено 450 тыс. тестов, еще около 160 тыс. планируют получить сегодня. Глава Министерства здравоохранения добавил, что украинские тест-системы на коронавирус прошли соответствующие экспертизы и полностью соответствуют всем мировым стандартам.

Напомним, коронавирус в Украине диагностирован у 9 тыс. 9 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 392 человек. Среди больных 614 детей и 1 тыс. 749 — медицинские работники. 220 заболевших скончались.