В Україні робитимуть 8-10 тис. тестів на коронавірус щодоби

https://racurs.ua/ua/n137321-ukrayina-zakupyla-450-tys-vitchyznyanyh-plr-testiv-schodoby-na-covid-19-pereviryatymut-8-10-tys.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 9 тис. осіб, а за весь період епідемії було зроблено близько 90 тис. ПЛР-тестувань. Наразі в Україні роблять близько 6 тис. тестів на коронавірус на добу, проте цю цифру хочуть значно збільшити.

Планується, що найближчим часом в Україні почнуть проводити 8−10 тис. ПЛР-тестувань щодоби. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 27 квітня.

Завдання, яке стоїть на сьогодні: найближчим часом збільшити цю кількість на добу до 8−10 тис., і далі продовжувати це збільшення. Задля цього ми посилюємо потужності наших лабораторій, посилюємо їх лаборантами, яких ми навчаємо, для того, щоб збільшувати цю кількість тестувань, — зазначив він.





Степанов додав, що Україна почала закуповувати вітчизняні ПЛР-системи. Вже отримано 450 тис. тестів, ще близько 160 тис. планують отримати сьогодні. Глава Міністерства охорони здоров’я додав, що українські тест-системи на коронавірус пройшли відповідні експертизи і повністю відповідають усім світовим стандартам.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностований у 9 тис. 9 осіб. За останню добу COVID-19 виявили ще у 392 осіб. Серед хворих 614 дітей та 1 тис. 749 — медичні працівники. 220 хворих померли.