Андрій Єрмак. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137320-iermak-rozpoviv-hto-podav-ideu-zaprosyty-v-uryad-saakashvili.html

Ракурс

Призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром України досі знаходиться у підвішеному стані. Багато нардепів із фракції «Слуга народу» без ентузіазму сприйняли цю пропозицію. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як виникла ідея запросити колишнього президента Грузії до Кабміну.

Єрмак заявив, що ця ідея була озвучена на одній із нарад з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «РБК-Україна».

Єрмак зазначив, що не може сказати, що ідея про призначення Саакашвілі віце-прем'єром була озвучена кимось одним, але уточнив, що він давно знайомий з екс-президентом Грузії.

Єрмак додав, що він є випускником Київського інституту міжнародних відносин, як і Саакашвілі. Тому політики давно знайомі.

Єрмак заявив, що за понад десять років роботи в юриспруденції він встиг познайомитися із багатьма українськими політиками і бізнесменами, тому важко знайти впливову людину, з якою би він не був знайомий.

Як раніше писав «Ракурс», Саакашвілі прийшов на зустріч із фракцією «Слуга народу», щоб заручитися підтримкою нардепів під час голосування з питання його призначення на посаду віце-прем'єра.